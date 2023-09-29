Başhekim Uz. Dr. Kozan, Dünyada başlıca ölüm nedenleri arasında yer alan kalp hastalıklarına dikkat çekmek için düzenlenen Dünya Kalp Gününde kalp hastalıklarının önleme yolunda özellikle tütün kullanımının bırakılmasını söyledi

Başhekim Uz.Dr. Mustafa Kozan “Dünya Kalp Günü, insanları her yıl tüm dünyada 17 milyon kişinin yaşamını kaybetmesine neden olan kalp hastalıkları ve inmenin başlıca ölüm nedeni olduğuna ilişkin bilgilendirmek için düzenleniyor. Tütün kullanımı, sağlıksız beslenme ve fiziksel aktivite yoksunluğu gibi başlıca risk faktörlerinin kontrol altına alınması ile kalp hastalığı ve inmeye bağlı erken ölümlerin en az yüzde 80 önlenebilir” dedi.

40 yaş ve üstündeki bireylerin sağlık kurumlarına başvurarak yılda en az bir kez kardiyovasküler risk değerlendirmesini yaptırabileceğini söyleyen Başhekim Uz.Dr. Kozan açıklamasına şöyle devam etti: “Risk değerlendirmesinde öncelikle yaş, cinsiyet, sigara kullanımı bilgileri alınmakta, kan basıncı ölçülerek ve total kolesterol değeri bakılarak 10 yıl içinde bazı kalp damar hastalıklarından ölüme ilişkin risk hesaplanmaktadır. Hesaplama sonrasında hekimlerimiz yaşam tarzı değişiklikleri konusunda danışmanlık vermekte, risk durumuna göre gerekli durumlarda destek ve daha ileri tetkik ve tedavi planı için ise hastanemize veya en yakın sağlık kuruluşlarına başvurulabilir. Kalp hastalıkları ihmale gelmez. Hareket edin, kalp sağlığına iyi gelen besinler tüketin, tütün ve tütün ürünlerini kullanmayın.”

Açıklamanın ardından hastaneye gelen vatandaşlara ve sağlık çalışanlarına eğitim hemşirelerince broşür dağıtılarak kalp hastalıkları hakkında bilgilendirme yapıldı. (Alpaslan Demir)