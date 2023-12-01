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Yangın, saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde organize sanayi bölgesinde çeşitli beton kalıp ürünleri üretimi yapılan bir fabrikada çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple fabrikadan dumanların yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis olay yerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polyester malzemelerin yandığı fabrikada itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla alevler kontrol altına alındı.

Malzemeler forklift ile güvenli bölgeye alındı

Soğutma çalışmalarının ardından iş yerinde itfaiye ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Fabrikada bulunan malzemeler, iş yeri çalışanları ve çevredeki vatandaşlar tarafından forkliftlerle güvenli bölgeye alındı.

Yangınınla ilgili tahkikat başlatıldı.