İbrahim Büyükak’ın senaryosunu kaleme aldığı ve 2025’te vizyona girecek olan "Kalender Pide Salonu" filminde Esra Ruşan da başrolde yer alıyor. Film, geleneksel bir pide ustasının sosyal medya fenomenliğine uzanan yolculuğunu mizahi bir dille anlatıyor.

2025’in en çok konuşulacak komedi yapımlarından biri olmaya aday "Kalender Pide Salonu" filmi, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çekici senaryosuyla sinemaseverlerin ilgisini çekmeye hazırlanıyor. Senaryosunu İbrahim Büyükak’ın yazdığı filmde, ünlü oyuncu Esra Ruşan da başrol oyuncuları arasında yer alıyor. Yapımcılığını 25 Film’in üstlendiği proje, izleyiciyi geleneksel esnaflığın dijital dünyayla buluştuğu eğlenceli bir hikâyeye davet ediyor.

Tolga Çevik, Almila Ada ve İbrahim Büyükak ile birlikte kamera karşısına geçen Esra Ruşan, filmdeki karakteriyle ilgili merakı artırıyor. Yapım ekibi, Ruşan’ın canlandıracağı karakterin, hikâyeye romantik bir boyut katacağını ve başkarakter Kalender’in aşık olacağı kişiyi oynayacağını duyurdu.

Filmin çekimleri İstanbul ve Bursa’da gerçekleştirildi. Yapımcılar, bu şehirlerin sunduğu görsel çeşitlilik sayesinde hem metropol yaşamını hem de küçük kasaba atmosferini perdeye taşıyabildiklerini belirtti. “Hikâyenin geçtiği yerlerin gerçekçiliğini ve samimiyetini yansıtmak istedik” açıklamasını yapan ekip, mekân seçiminin filme önemli bir derinlik kattığını ifade etti.

Disney Plus’ta yayınlanması planlanan filmde başrolü üstlenen Esra Ruşan, 7 Mart 1983’te Ardahan’da doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun olan oyuncu, ilk profesyonel deneyimini 2006 yılında “Arka Sokaklar” dizisiyle yaşadı. Geniş kitleler tarafından “Masumlar Apartmanı” dizisindeki Esra Şafak karakteriyle tanınan Ruşan, daha önce “Vatanım Sensin”, “Lohusa” ve “Aşka Düşman” gibi yapımlarda da rol aldı.

Komedi unsurlarının yanı sıra romantik ögelerle de bezeli olan "Kalender Pide Salonu", sosyal medya çağının kültürel dönüşümünü esnaf bir karakterin gözünden mizahi bir bakış açısıyla sinemaya taşıyacak.