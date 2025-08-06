Liglerin başlamasına az bir zaman kala lige yeni bir heyecan katacak bir karar verildi. Bu karar kapsamında, topu ceza sahasında 8 saniyeden fazla elinde tutması durumunda rakip takımın köşe vuruşu kazanacağı ifade edildi.

Mevcut kuralda 6 saniyeyi geçen eylemler sadece endirekt serbest vuruşla cezalandırılmasına rağmen Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), kalecilerin topu oyunda geciktirmesinin önüne geçmek için kurallarda yeni bir düzenleme yaptı.

Kuzey İrlanda’nın başkenti Belfast’ta düzenlenen 139. IFAB Genel Kurul Toplantısı’nın ardından kamuoyuyla paylaşılan yeni kurallara göre, top kalecideyken hakem 5 saniyelik bir geri sayım başlatacak. Kalecinin 8 saniye içinde topu oyuna sokmaması halinde, hakem rakip takım köşe vuruşu kazanacak.

Sadece Takım Kaptanları Hakemlerle Konuşabilecek

Halihazırdaki kurala göre, kalecinin topu elinde tutma süresi 6 saniye olmasına rağmen bu kuralın çok az hakem tarafından uygulanıyordu. Bu nedenle, bu kural çoğu zaman ihlal edilse de, hakem oyunu durdurmuyordu.

Diğer yandan IFAB, Video Yardımcı Hakem sisteminde de önemli bir düzenleme yaparak, artık hakemlerin uzun süren VAR incelemelerinin ardından kararı stadyumda anons ettirebileceği belirtildi.

Yeni değişiklikler çerçevesinde, hakemlerle yalnızca takım kaptanları konuşabilecek ve diğer oyuncuların hakemlerle konuşması yasaklanacak. Bu sayede oyun içindeki iletişim ve disiplin de daha kontrollü hale gelecek.