Vali Polat, Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanı J. Ütğm. İzzet Görenli’den milli piyade tüfeği Kale KCR556 hakkında bilgi aldı.

KALE KCR556’NIN ÖZELLİĞİ

Kale Grubu tarafından geliştirilen KCR556 (5,56 mm NATO) kalibre piyade tüfeği Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Özel Birlikleri tarafından kullanılmaktadır.

Yakın muharebede etkili olacak 5.56 X 45 mm NATO mühimmatlı KCR556 piyade tüfeği, Üç farklı namlu modeli ile geliştirilmektedir. KCR556 serisinin uzun versiyonunda 368 mm, kısa versiyonunda ise 280 mm uzunluğunda namlu bulunuyor. Tüfeğin yakın mesafeli çatışmalar için geliştirilen versiyonunda ise 190 mm kısa namlu kullanılıyor. Seyyar dipçikli uzunluğu 810 mm olan tüfek, 3.2 kg ağırlığında. Dakikada 750 ile 950 arasında mermi atabilen KCR556’nın etkili menzili ise 400 metre. Kısa çarpma gaz pistonlu ve döner başlı kilitleme ile çalışan piyade tüfeği, Her iki elle kullanıma uygun, 10.000 atıma kadar bakım ihtiyacı duymayan, kömür birikmesi ve ısı transferini azaltan gaz sistemi, Krom kaplamalı soğuk dövme namlu, Serbest salınımlı namlu ve el kundağı, Katlanır modüler mekanik nişangah, 6 kademeli ayarlanabilir teleskopik dipçik. Alpaslan Demir