Kısa sürede yoğun ilgi gören kulüp, hem çocukların hem de yetişkinlerin yeni adresi haline geldi.

4 yaşından yetişkinlere kadar geniş bir yaş grubuna hitap eden kulüpte eğitimler, Yozgat’ın önemli spor yatırımlarından biri olan Spor Vadisi içerisindeki olimpik yüzme havuzunda gerçekleştiriliyor. Kulüp, hem profesyonel yüzücüler yetiştirmeyi hem de yüzmeyi öğrenmek isteyen her yaştan bireye imkân sunmayı amaçlıyor.

Emine Cansu Mırık, iki ay önce eşiyle birlikte tayin sebebiyle Yozgat’a geldi. 2013 Samsun Beden Eğitimi Öğretmenliği mezunu olarak uzun yıllardır aktif şekilde yüzme antrenörlüğü yapan Mırık, şehirde yüzme branşında herhangi bir kulüp olmadığını fark edince harekete geçti.

“Yozgat’ın Buna İhtiyacı Vardı”

“Burada kulüp anlamında bir çalışma olmadığını görünce Kale Akıncılar Spor Kulübü’nü yüzme branşında faaliyete geçirmek istedik. Şu anda Yozgat’ın ilk ve tek özel yüzme kulübüyüz" diyen Mırık, beş kişilik ekibiyle birlikte Yozgat’a hizmet etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mırık, “Yozgat’ın buna ihtiyacı vardı. Yüzme anlamında elimizden geleni fazlasıyla yapacağız” ifadelerini kullandı.

"Nefes Tutmada Birinci Oldum"

Kulüp antrenörlerinden 19 Mayıs Üniversitesi mezunu Beyza Birol, “Yozgat’ın ilk ve tek özel kulübü olarak Kale Akıncılar Spor Kulübü’nde olmaktan ve böyle bir ekiple çalışmaktan büyük mutluluk duyuyorum” şeklinde konuştu.

Kulübün en küçük üyesi 4 yaşındaki Elif Eroğlu ise yüzmeye olan sevgisini şu sözlerle anlattı:

“Ben ayak vuruşlarını yapıyorum, çok iyi yüzüyorum. Nefes tutmada da birinci oldum.”

“Kulübümüze Büyük İlgi Var”

Bozok Üniversitesi Antrenörlük Bölümü mezunu Yavuz Selim Ekinci, 3. kademe yüzme antrenörü olarak kulübün kurucuları arasında yer alıyor.

Ekinci, “Yozgat’taki yüzmeye olan yoğun talepten dolayı Cansu hocamızla birlikte açtığımız kulübümüze büyük ilgi var. Bu kulübü açmamızda, kursu açmamızda bize emeği olan başta il müdürümüz Sayın Şahin Hopur, Özgür Akgün Müdürümüze ve Yunus Bölükbaşı Müdürlerimize de çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Bu Oluşumda Olmaktan Gurur Duyuyorum”

Kale Akıncılar Kulübü’nün can kurtaranı ve Bozok Üniversitesi Antrenörlük Bölümü 4. sınıf öğrencisi Ayşe Günevi de bu oluşumda yer almaktan gurur duyduğunu belirterek, “Hem stajımı hem işimi aynı anda yapmış oluyorum” diye konuştu.

Kulüp öğrencilerinden 10 yaşındaki Ergin Aydın, “Burada yüzmeyi öğrendiğim için çok mutluyum. İnşallah yarışlara katılıp ülkemi temsil edeceğim” sözleriyle heyecanını paylaştı.

“Kaliteli Bir Ekip Kurduk”

Bozok Üniversitesi mezunu antrenör Oğuz Kaan Ulu ise kulübün kısa sürede önemli bir ivme kazandığını ifade etti.

Ulu, “Çok güzel bir oluşumun içindeyiz. Kaliteli bir ekip kurduk, çocuklarımız istekli. Yozgat için gerçekten gerekli bir projeydi. Hayata geçirdiğimiz için emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.