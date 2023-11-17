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Eskişehir’de bir inşaatın kenarındaki yaya yoluna park eden 8 araca toplamda 3 bin 488 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Odunpazarı ilçesi Ertuğrulbey Sokak’ın Şair Fuzuli Caddesi girişinde bulunan inşaat alanı kenarında yer alan yaya kaldırımı üzerine park edilen araçlarla ilgili çalışma yapıldı. Geçtiğimiz gün haberlere konu olan hatalı park edilen araçlara, polis ekipleri tarafından ‘Yönetmelikte Belirtilen Haller Dışında Yaya Yollarında Park Etmek’ maddesi çerçevesinde cezai işlem uygulandı. Vatandaşları mağdur edecek şekilde park edilen 8 araca 436’şar TL olmak üzere toplamda 3 bin 488 TL para cezası uygulandı.