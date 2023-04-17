İl Sağlık Müdürlüğünce, “Kalp ve damar sağlığınızı korumak için sigaradan uzak durun” denildi.

“70’İ SİGARADAN KAYNAKLANIYOR”

Kalp hastalıklarına yakalanma riskinde sigara tüketiminin etkin bir faktör olarak ele alınması gerektiği belirtilen açıklamada, “Sigaranın tüm organalar üzerinde ciddi zararları var ve en çok zarar verdiği organımız kalbimiz. Bu sebeple kalp sağlığınızı korumak için sigaradan uzak durun. Türkiye’de görülen kalp ve damar hastalıklarının yüzde 70’i sigaradan kaynaklanıyor. Sigara içen bir kişinin içemeyen kişilere oranla 14 kat daha fazla kalp krizi geçirme riski taşıyor. Kanın pıhtılaşmasına ve kan basıncına sebep olan, ayrıca kandaki oksijeni azaltarak kalbe büyük zarar veren tütün ve mamullerinden mutlaka uzak durulmalı çünkü bu durumda kalp zorlanır ve damar sertliği meydana gelir. Kalp hastalıkları, Türkiye’de ve dünyada ölümün en önemli sebebidir ve buna bağlı ölümler maalesef her yıl katlanarak artmaktadır. 1950’li yıllardan itibaren sigaranın sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dair yapılan araştırmalarda, sigara tüketiminin akciğer kanserine yakalanma riskinin yanı sıra koroner kalp hastalığının oluşumunda da yüksek etkiye sahip olduğunu ve sigara tüketimi ile koroner kalp hastalığı arasında oldukça güçlü bir ilişki bulunuyor” denildi.

“KENDİNİZE İNANIN”

Sigara kullanımının özellikle kalp sağlığı üzerinde birçok zararlı etkisinin bulunduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı; “Sigarayı bırakmak isteyen kişiler bu işi beyinlerinde bitirmeli. Bu konuyla ilgili karar vermek, atılacak en büyük adımdır. Devletimizin, sigara bıraktırmayla ilgili donanımlı merkezleri mevcut. Türkiye Sigarayla Savaş Derneğimiz sigarayla mücadele konusunda kurulduğu 1999 yılından bu yana, toplumun sigaraya karşı şuurlanması yolunda önemli mesafe kat etmiştir. Her zaman söylediğimiz gibi sigaranın son molekülü yok olana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Sigara, kişinin herhangi bir hastalıktan dolayı gördüğü tedavi sürecini de olumsuz etkileyebilir. Şeker hastalığı, ülser, tansiyon, zatürre, kanser, KOAH gibi hastalığı bulunan ve tedavi gören hastalarda sigara kullanımına devam edilmesi tedavi başarı oranını da oldukça düşürmektedir. Sigara içen bir kişinin sigarayı bırakma sürecinde öncelikle kendine inanması, kararlı ve istekli olması sigarayı bırakma yolunda oldukça önem taşımaktadır. Sigara bırakmak istiyor, fakat başaramıyorsanız uzman kontrolünde düzenli tedavi görülmesi başarı oranını arttırmaktadır. Tedavide öncelikle kişiye ilaç, nikotin bandı veya nikotin sakızı tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.” Haber Merkezi