Edinilen bilgiye göre, Özay Aslin ve Kenan B. arasında geçtiğimiz günlerde yaşanan tartışma kavgaya dönüşmüştü.

İddiaya göre Aslin, Kenan B.’yi iki arkadaşıyla darp etti.

Aralarındaki husumet bitmeden taraflar bu kez Demirtaş Mahallesi’nde karşı karşıya geldi.

Kameralara da yansıyan olayda Kenan B. yanında getirdiği pompalı tüfekle Özay Aslin’in üzerine ateş açtı.

Başına isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığılan Aslin, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilen Aslin’in tedavisi sürüyor.

Olay, Bursa merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde meydana geldi.

Şüpheli ise polis ekiplerine teslim oldu.