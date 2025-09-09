Araştırma bulgularına göre, sabah saat 07.50’de kahvaltı yapan bireyler, kahvaltısını 08.50’de yapanlara kıyasla daha uzun ömürlü oluyor. Katılımcıların çoğunluğunun uyanıştan yaklaşık 1,5 saat sonra kahvaltı yaptığı, akşam yemeğini ise günün sona ermesinden yaklaşık 5 saat önce tükettiği belirtildi.

Her Saat Kahvaltıyı Etkiliyor

Araştırmada, kahvaltının her bir saat ertelenmesinin erken ölüm riskini yüzde 11 oranında artırabileceği vurgulandı.

Özellikle gece geç saatlere kadar uyanık kalan bireylerin yemek saatlerini geciktirdiği ve bunun depresyon, yorgunluk ve hastalıklara zemin hazırlayabileceği gözlemlendi.

Erken Kahvaltının Önemi

Uzmanlar, Erken kahvaltının vücudun biyolojik saati olan yaklaşım bir günün ritmi desteklediğini belirtiyorlar

Sabah kahvaltısı organlara günün başladığını hatırlatan güçlü bir sinyaldir. Bu, yaşla birlikte zayıflayan biyolojik saati güçlendirdiğini söylüyorlar.

Her ne kadar araştırma doğrudan bir neden-sonuç ilişkisi kurmasa da, kahvaltı saati yaşlı bireyler için bir sağlık göstergesi olabilir.

Uzmanlar, düzenli ve erken kahvaltının kalp hastalıkları ve erken ölüm riskini azaltabileceğini, kahvaltıyı atlamanın ise kalp-damar sağlığına olumsuz etki ettiğini vurguluyor.