Mahmut Tuncer, Kahtalı Mıçe'yi ziyaret ederek sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. Tuncer, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla, Mıçe’nin sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ve tekrar güzel günlerde buluşmayı ümit ettiğini belirtti. Tuncer’in paylaşımı, kısa sürede büyük ilgi gördü ve birçok beğeni ve yorum aldı. Paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Değerli sanatçı dostum Kahtalı Mıçı’yı ziyaret ettim. Sağlık durumu gayet iyi. Yine güzel günlerde tekrar buluşmak üzere."

KAHTALI MIÇE KİMDİR?

Asıl adı Mustafa Aslan olan Kahtalı Mıçe, 1953 yılında Adıyaman'ın Kahta ilçesinde doğdu. Çocukluk yıllarında pamuk tarlasında çalışarak ilkokulu 9 yılda tamamladı. Ortaokul diplomasını dışardan sınavlara girerek aldı. 17 yaşında Kahta'da yerel türkücülük yapmaya başlayan Mıçe, düğün ve konserlerde türküler seslendirdi. Eğitimini tamamladıktan sonra Beden Terbiyesi İl Müdürlüğü'nde çalışmaya başladı.

1989-1990 yıllarında Gaziantep'te yaşayan Kahtalı Mıçe, 1991 yılında İstanbul'a göç etti. İstanbul'da bir süre yaşadıktan sonra Şanlıurfa'ya yerleşti ve halen burada yaşamaktadır. Sanat hayatında Nuri Sesigüzel, Ahmet Sezgin, Sami Kasap ve Mahsuni Şerif gibi sanatçıların eserlerini seslendirdi.