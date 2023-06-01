Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz hafta ayağındaki rahatsızlığı nedeniyle Yörükselim Devlet Hastanesi'ne giden bir hastaya Ortopedi Bölümü'nden yapılan yönlendirme ile PRP iğnesi yapılması tavsiye edildi.

Hastane içerisinde bir odada işlem öncesi, üzerinde üniforma bulunan ve hastane personeli gibi görünen O.U.’nun bu işlemin ücretli olduğunu belirttiği, hastane veznesinden ödeme yapılması yerine şahsi IBAN'a 700 TL ödeme aldığı, açıklama kısmına da işlemle ilgili hiçbir şey yazdırmadığı ortaya çıktı.

Olayın sıcaklığı ve rahatsızlığı dolayısıyla durumu fark edemeyen hasta, Devlet Hastanesi'nde kendisinden şahsi IBAN'dan para alınmaması gerektiğini fark edince ALO 184 Sağlık İletişim Merkezi (SABİM) arayarak konuyla ilgili şikayette bulundu.

Konuyla ilgili yapılan araştırmada, para alan kişinin medikalci olduğu PRP iğnesinin SGK tarafından karşılanmadığı öğrenildi.

Hastane içerisinde bu şekilde kendisini hastane personeli gibi göstererek çalışmalarına nasıl müsaade edildiği ise merak ediliyor. İGF