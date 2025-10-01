Ankara’da tedavi altında bulunduğu hastanede hayatını kaybeden Ökkeş Şendiller, Kahramanmaraşlı siyasetçi ve eski milletvekiliydi.

1956 yılında Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde dünyaya gelen Şendiller (eski soyadı Kenger), öğretmenlik yaptıktan sonra siyasete atıldı. 1991 Türkiye genel seçimlerinde Refah Partisi ile seçim ittifakı yapan Milliyetçi Çalışma Partisi’nden Kahramanmaraş milletvekili seçilerek TBMM’de görev aldı.

Evli ve üç çocuk babası olan Ökkeş Şendiller, bir süredir devam eden rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Bugün Ankara’da yaşamını yitiren Şendiller’in vefatı, sevenlerini üzdü.