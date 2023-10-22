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Sivas’ta bir kafe kimliği belirsiz bir şahıs tarafından kurşunlandı. Kafeye 4 kurşun isabet ederken, olayda yaralanan olmadı.

Edinilen bilgilere göre olay, kent merkezi kafeler sokağında meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi tarafından kafe kurşunların hedefi oldu. Vatandaşlarında bulunduğu kafeye 4 kurşun isabet etti.

Kimsenin yaralanmadığı olayda yaya olarak gelen şüpheli şahıs hızlı olay yerinden uzaklaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler kafe etrafında güvenlik önlemi alırken saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.