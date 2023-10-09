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Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suç örgütleri ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, "nitelikli yağma, tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs, tehdit ve vahim nitelikte ruhsatsız silah taşımak" suçlarını işlediği tespit edilen organize suç örgütüne yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon çerçevesinde Samsun merkez, 19 Mayıs ve Bafra ilçeleri ile İstanbul, Bursa ve Amasya illerinde bulunan 41 ikamet ve 4 iş yerine Cuma sabahı şafak baskını yapıldı.

Yapılan aramalarda, 10 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet Uzi marka tabanca, 1 adet havalı tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 5 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 7 adet amaç dışı bıçak, 997 adet tabanca fişeği, 1 adet Uçaksavar mermisi, 1 adet kelepçe, 1 adet polis arması, 1 adet silah kılıflı yelek, 2 kilo 150 gram esrar, 4 adet sentetik ecza, 1 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat, 1 adet kenevir bitkisi yetiştirme düzeneği, 20 adet çek ve senet ve çok sayıda dijital materyal elde edildi.

KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 35 kişiden 7’si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Sorguları tamamlanan aralarında suç örgütünün lideri olduğu ileri sürülen E A.’nın da bulunduğu 28 kişi bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi.