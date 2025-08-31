KADIŞEHRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’INDAN BİLDİRİLMİŞTİR
1-Konu : Belediyemize aşağıda nitelikleri yazılı taşınmazların İşletmeciliği, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 34. Maddesinin g) bendi ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 ve 46. Maddeleri uyarınca açık teklif ile 3 (üç) yıl (36 ay) lığına kiraya verilecektir.
2-İhale:Yenimahalle Cumhuriyet Bulvarı Kadışehri Belediyesi Hizmet Binası No:97 Kat 1 de bulunan belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.
3-İhalesi yapılacak yerlerin;
TAŞINIR VEYA TAŞINMAZLARIN M² AYLIK MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT BİLGİLERİ ;
|
SIRA NO
|Bulunduğu
(Yer) Mahalle
|Toplam Alan M²
|1 Aylık Kira
Muhammen Bedeli
|3 Yıllık (36 Ay) Kira Bedeli
|İhale Tarihi Ve Saati
|Geçici Teminat
Tutarı ₺
|İhale Türü
|
1
|Lütfullah Kayalar
Mahallesi
15 Temmuz Kulesi
|
150.00 m² Kule- Kafe
|
5.000.00 ₺
|
180.000,00 ₺
|
TARİH:12/09/2025
Saati: 09.30
|
5.400.00 ₺
|
Açık
|
2
|Lütfullah Kayalar
Mahallesi 75. Yıl Parkı
|112 m² Çayocağı
|
3.000,00 ₺
|108.000,00 ₺
|
TARİH: 12/09/2025
Saati: : 10.30
|
3.240,00 ₺
|
Açık
₺ üzerinden ihalesi yapılacaktır.
4-Kiraya verilecek yer yukarıda belirlendiği şekilde ihaleye çıkarılacaktır.
5- İhale kiralama bedeline % 20 Genel KDV dahil edilecektir.
6-İhaleye katılacak olan isteklilerin ihale bedeli üzerinden % 3 geçici teminat yatıracaklardır.
7-İhaleye katılacak olanlardan istenilecek belgeler:
A – İhaleye katılmak için dilekçe
B – Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti
C - Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi (yazılı olarak)
D – Şirketler için imza sirküleri
E – Geçici teminatın yatırıldığına dair belge
F – Vekâleten katılacaklardan vekâletname
G – Belediyeden borcu yoktur yazısı.
H -İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır. Şartname bedeli 500.00 ₺ dır. Satın alınan evrak bedeli geri iade edilmeyecektir.
8- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 29. maddesine göre; İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, isteklilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.
9- İhaleye ait şartname ve ekleri belediyemiz yazı işleri müdürlüğünde görebilir.
10–Adi ve Taahhütlü Posta, telefon, Telgraf ve e-maile yolu ile yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
İlanen duyurulur. Davut KARADAVUT Belediye Başkanı