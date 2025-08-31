İ L A N

KADIŞEHRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’INDAN BİLDİRİLMİŞTİR

1-Konu : Belediyemize aşağıda nitelikleri yazılı taşınmazların İşletmeciliği, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 34. Maddesinin g) bendi ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 ve 46. Maddeleri uyarınca açık teklif ile 3 (üç) yıl (36 ay) lığına kiraya verilecektir.

2-İhale:Yenimahalle Cumhuriyet Bulvarı Kadışehri Belediyesi Hizmet Binası No:97 Kat 1 de bulunan belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.

3-İhalesi yapılacak yerlerin;

TAŞINIR VEYA TAŞINMAZLARIN M² AYLIK MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT BİLGİLERİ ;



SIRA NO Bulunduğu

(Yer) Mahalle Toplam Alan M² 1 Aylık Kira

Muhammen Bedeli 3 Yıllık (36 Ay) Kira Bedeli İhale Tarihi Ve Saati Geçici Teminat

Tutarı ₺ İhale Türü



1 Lütfullah Kayalar

Mahallesi

15 Temmuz Kulesi



150.00 m² Kule- Kafe



5.000.00 ₺

180.000,00 ₺



TARİH:12/09/2025

Saati: 09.30



5.400.00 ₺

Açık

2 Lütfullah Kayalar

Mahallesi 75. Yıl Parkı 112 m² Çayocağı

3.000,00 ₺ 108.000,00 ₺

TARİH: 12/09/2025

Saati: : 10.30

3.240,00 ₺

Açık

₺ üzerinden ihalesi yapılacaktır.

4-Kiraya verilecek yer yukarıda belirlendiği şekilde ihaleye çıkarılacaktır.

5- İhale kiralama bedeline % 20 Genel KDV dahil edilecektir.

6-İhaleye katılacak olan isteklilerin ihale bedeli üzerinden % 3 geçici teminat yatıracaklardır.

7-İhaleye katılacak olanlardan istenilecek belgeler:

A – İhaleye katılmak için dilekçe

B – Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti

C - Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi (yazılı olarak)

D – Şirketler için imza sirküleri

E – Geçici teminatın yatırıldığına dair belge

F – Vekâleten katılacaklardan vekâletname

G – Belediyeden borcu yoktur yazısı.

H -İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır. Şartname bedeli 500.00 ₺ dır. Satın alınan evrak bedeli geri iade edilmeyecektir.

8- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 29. maddesine göre; İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, isteklilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.

9- İhaleye ait şartname ve ekleri belediyemiz yazı işleri müdürlüğünde görebilir.

10–Adi ve Taahhütlü Posta, telefon, Telgraf ve e-maile yolu ile yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

İlanen duyurulur. Davut KARADAVUT Belediye Başkanı