Eskişehir’de kafede uğradığı bıçaklı saldırıda bacağından yaralanan şahıs sedye üzerinde cep telefonunu elinden düşürmedi. Kaçan şüphelinin ise polis tarafından arandığı öğrenildi.

Olay, Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi üzerindeki bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kafe içerisindeki bir erkek şahıs, tanımadığı şahıs tarafından bacağından bıçaklandı. Olayı gerçekleştiren şüpheli kaçarken, yaralı şahıs ihbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şahsın sedye ile taşındığı esnada cep telefonunu elinden bırakmaması ise dikkat çekti.

Öte yandan sağlık çalışanlarının yaralıyı taşıdığı esnada bisiklet yolu için caddeye yapılan banketlere takıldığı ve işlerini yapmakta zorlandığı göze çarptı.

Olayla ilgili polis inceleme başlatırken şüpheli şahsın arandığı öğrenildi.