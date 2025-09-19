Edinilen bilgiye göre, H.İ.Ö. (28) idaresindeki 42 HY 893 plakalı Volvo marka otomobil ile R.K. (24) yönetimindeki 70 ACM 685 plakalı Tofaş marka otomobil kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki aracın sürücüsü de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücüler ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Karaman’da akşam saatlerinde Gevher Hatun Mahallesi 1881. Sokak üzerinde meydana geldi.

Kazada motor kısmında büyük çapta maddi hasar oluşan Tofaş aracı vatandaşlar ittirerek yol kenarına çekti.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.