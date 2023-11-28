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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı DSİ 12. Bölge Müdürlüğü, yeni kadrolu işçi alımları için başvuruları kabul etmeye başladı. İş arayan adaylar, aşağıdaki başvuru şartlarına dikkat ederek DSİ'nin bu alımlarına başvuruda bulunabilirler.

BAŞVURU KOŞULLARI

En az ilkokul mezunu olmak,

En fazla ilköğretim mezunu olmak,

İlan tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak,

En az %40 oranında engelli olduğunu gösterir Sağlık Kurulu Raporuna (Sürekli) sahip olmak,

Her türlü temizlik işinde en az 1 yıl çalıştığını gösterir SGK dökümü ve çalıştığı yerlerden aldığı/alacağı çalışma belgesi,

Halk Eğitim Müdürlüğünden alınmış MEB onaylı Hijyen Eğitimi Belgesine sahip olmak,

Temizlik işlerinde çalışmasına engel herhangi bir rahatsızlığı bulunmadığını Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından alınan sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporu alabilecek durumda olmak.

Başvuru Süreci:

Adaylar, başvurularını 27 Kasım 2023 tarihinden itibaren İŞKUR üzerinden gerçekleştirebilirler.

Başvuru süreci 1 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecektir.

İlan numarası (00007946249) ile başvuru yapacak adaylar, İŞKUR internet sitesi veya alo 170 numaralı hattı kullanabilirler.