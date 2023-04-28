Boğazlıyan Devlet Hastanesine 6 doktorun kadro tahsisi yapıldı.

Boğazlıyan’a birer tane kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, göz hastalıkları uzmanı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı ve üç tane pratisyen doktorun kadro tahsisi gerçekleştirildi.

İlçe vatandaşlarına bilgilendirme yapan Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, 6 doktorun kadro tahsisinin yapıldığını söyledi.

Konu ile alakalı açıklamada bulunan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, “Boğazlıyan Devlet Hastanemize bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, bir göz hastalıkları uzmanı, bir çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı ve üç pratisyen olmak üzere toplamda altı doktorumuzun kadro tahsisi yapıldı. Bu branşlardaataması yapılacak olan doktorlarımıza ve ilçemize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu. Haber Merkezi