Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal Fabrikaları ile Türkiye’nin şeker pancarındaki ve şeker sektöründeki yıldızı olan Kayseri Şeker, üreten Anadolu’nun, güçlenen markası olarak; her alanda olduğu gibi insan kaynakları alanında da başarılara imza atıyor. Geçtiğimiz Ramazan ayında verilen kadrolar, sayı olarak Kayseri Şeker’in tarihinde tek seferde yapılan en büyük toplu kadro olması açısından dikkat taşıyor.

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Osman Bin Talha’dan ve Kuranı Kerim’den örnekler vererek Peygamber efendimizin “Yüce Allah, Cebrail ile bana vahiy gönderdi: Emaneti ehline veriniz!” (Nisa Suresi 58. Ayet). Kâbe’nin anahtarları uzun yıllardır Osman Bin Talha ve soyundadır. Onlar Kâbe’nin nasıl temizleneceğini, nasıl sahip çıkılacağını çok iyi bilirler. Emanetin ehilleri onlardır” diye bildirdiği kıssasını anlattıktan sonra açılamasına şöyle devam etti:

“Yüce Allah Necm suresinde buyuruyor diyor ki ‘şüphesiz insan için kendi çalıştığından başkası yoktur.’ Yani çalıştıktan sonra Allah karşılığını mutlaka veriyor ve yine buyuruyor Ali İmran suresinde, ‘Gevşemeyin, mahzun da olmayın siz gerçekten inanırsanız mutlaka galipsiniz’ diyor. Biz de inanıyoruz Kayseri Şeker olarak mutlaka galibiyet içerisindeyiz ve bundan hiçbir şekilde tereddüt duymuyoruz. Bu yolda Allah’ın izniyle ilerlemeye devam edeceğiz ve inanıyorum ki sizler de bu aldığınız terfiler, bu aldığınız kadrolar sonucunda önemli katkılar sağlayacaksınız. Bu bir süreç ve sürekli işliyor. Şimdi terfi işi tamam kadro işi tamam şimdi de geçici işçilerin muvakkat olma konusu var. Bununla ilgili çalışmalar da yapılacak. Allah’ın izniyle bundan sonra başarı için her türlü insan kaynağı tamamlanmış olacak ki zaten bizim en önemli kaynağımız da insan kaynağımızdır. Bunu her zaman söylüyoruz. Elbette şeker pancarı en önemli ham maddemizdir ama bizim en değerli kaynağımız siz değerli çalışanlarımızsınız. Buna yürekten inanıyoruz ve ifade ediyoruz. Bunun için de tüm personelimizi, her kademedeki arkadaşlarımızı yetiştirmek için de eğitim çalışmaları başta olmak üzere her türlü fedakârlıklardan kaçınmıyoruz. Kayseri Şeker’in yolu açık ve daima zirvede hatta Erciyes’in zirvesinde” diyerek sözlerini bitirdi. Haber Merkezi