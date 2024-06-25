Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yıl sonu semineri düzenlendi.

İl dışından ilçeye gelen ve ilçede görev yapan öğretmenlerin katılımı ile düzenlenen yıl sonu seminerinin ilk gününde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in konuşması katılımcılara dinletildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “İl dışından ilçemize gelen öğretmenler ve ilçemizde görev yapan öğretmenlerimizle yıl sonu seminerinin ilk gününde bir araya geldik. İlçemize seminer için gelen öğretmenlerle tanışmanın ardından Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin’in konuşmalarını dinledik. 2024 yılı sene sonu seminer programına güçlü bir başlangıç yapmanın mutluluğunu yaşadıktan sonra programdan ayrıldık. Geleceğimizi eğitim kadromuz ve her daim yenilenen heyecanımız ile inşa etmeye hiç durmadan devam edeceğiz. Biz büyük bir aileyiz” dedi.