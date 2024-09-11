İlçede eğitim veren okullarda görevlendirilen öğretmenlerle ilk toplantı gerçekleştiren İlçe Müdürü Aksoy, “Eğitim toplantımızda sevgili öğrencilerimize yönelik yürütülecek faaliyetler hakkında değerlendirmelerde bulunduk” dedi.

Yeni eğitim ve öğretim yılında tüm öğretmenlere başarılar dileyen Aksoy, “Geleceğimizin teminatı olan yavrularımızı yarınlara hazırlayan kıymetli meslektaşlarıma katkıları ve katılımları için teşekkür ediyor, yeni eğitim ve öğretim yılında başarılar diliyorum. Biz birlikte güçlüyüz” ifadelerini kullandı.