Sporun kişisel gelişime katkı sağladığını vurgulayan Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “Spor her öğrencinin hayatında olması gereken bir aktivitedir” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, ilçe genelinde yapılan turnuvalarda birbirinden heyecanlı maçların yapıldığını kaydetti.

Voleybol turnuvasını neden düzenlediklerini anlatan İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “Okul hayatındaki sporlar, çocukların derslerdeki başarılarına etki eder. Bu sayede yaşam kaliteleri yükselmeye başlar. Kişisel gelişime katkı sağlayan spor, her öğrencinin hayatında olması gereken bir aktivitedir. Bundan dolayı her okulda bu tür alanlara ağırlık verilmelidir. Bizler de bu doğrultuda öğrencilerimiz için voleybol turnuvaları düzenledik. İlçemiz genelinde yapılan turnuvalarda birbirinden heyecanlı maçlar yapıldı. Turnuvalarda dereceye giren ve girmeyen tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, onları yetiştiren ve hazırlayan okul idarecilerimize ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur” şeklinde konuştu. Melike Aslı Arslan