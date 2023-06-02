Sergi açılışı Kadışehri İlçe Kaymakamı Yunus Polat, Kadışehri İlçe Belediye Başkanı İrfan Akın, Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, siyasi partilerin temsilcileri ve ilçe idare amirleri katılımıyla gerçekleştirildi. Yıl Sonu sergisinde müzik dinletisi yapıldı.

Sergi sonrasında açıklamada bulunan Müdür Aksoy, “Kıymetli öğretmen, usta öğretici ve öğrencilerimiz tarafından hazırlanan el emeği ve göz nuru çeşitli sanat ve beceri ürünleri sergilendi. Yıl boyunca halkımızın eğitimi, unutulmaya yüz tutmuş kültürel ve sanatsal ürünler yaşatmak için çalışan ve böyle güzel bir serginin hazırlanmasında emekleri olan kurum müdürümüze, öğretmen ve usta öğreticilerimize ve öğrencilerimize; katılımlarından dolayı İlçe protokolü ve misafirlerimize teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi