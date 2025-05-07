Toplantıda, öğrencilerin güvenli, huzurlu ve akademik gelişimlerine uygun bir ortamda barınmalarını sağlamak amacıyla yurt içi düzenlemeleri, belletmen sorumlulukları ve öğrencilerin uyacakları kurallar üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Toplantıda, yurtlarda uyulması gereken kurallar detaylı bir şekilde ele alındı.

Özellikle, öğrencilerin şu temel ilkelere titizlikle uyması gerektiği vurgulandı: “Ders çalışma ve sessizlik saatlerine riayet, temizlik ve kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmesi, telefon ve dijital medya kullanımında ölçülülük, gece yatış saatlerine uyum, eşyaların ortak kullanımında saygı ve düzen.”

Ayrıca, yaklaşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) süreci değerlendirildi. Bu bağlamda, yürütülen Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) ve uygulanan süreç değerlendirme testleri üzerinden yeni planlamalar yapıldı. Öğrencilerin başarılarını artırmak, eksik kazanımları gidermek ve bireysel takiplerini güçlendirmek için çeşitli stratejiler belirlendi.

Toplantıya katılan meslektaşlarına ve yöneticilere teşekkürlerini ileten Kadışehri Anadolu İmam Hatip Lisesi yetkilileri, öğretmenlerin sorumluluklarının farkında olduklarını ve geleceği güvenle emanet ettiklerini belirtti.