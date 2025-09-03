Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen ödül törenine, İlçe Mili Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, Denizler Kuyumculuk sahibi Bayram Deniz, LGS'de dereceye giren öğrenciler, aileleri ve okul idarecileri katıldı.

Aksoy, burada yaptığı konuşmada, başarılarından dolayı öğrencileri ve ailelerini tebrik etti. Her başarının insanı gururlandırdığını ifade eden Aksoy, şunları kaydetti: “Öğrencilerimiz bu başarılarıyla kendilerine, geleceğe büyük yatırım yaptı. Bu başarı burada kalmasın. Kendinizi geliştirin, vatanımıza milletinize hayırlı hizmetler yapmaya çalışın.”

Aksoy’dan Teşekkür

Aksoy, düzenlenen törene katkılarından dolayı iş insanı ve Denizler Kuyumculuk sahibi Bayram Deniz’e teşekkür etti.

Aksoy, “İlçemizde LGS’de dereceye girerek bizleri gururlandıran öğrencilerimizi, hayırsever iş insanı ve Denizler Kuyumculuk sahibi Bayram Deniz’in anlamlı katkılarıyla ödüllendirdik. Bu destek, öğrencilerimize hem motivasyon hem de gelecek yolculuklarında ilham kaynağı olacak. Bayram Deniz’e, emeği geçen öğretmenlerimize ve okul idarecilerimize teşekkür ediyor, başarı gösteren tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından LGS'de başarılı olan öğrencilere hediyeleri taktim edildi.