Kadışehri’nde, öğrenciler okuma alışkanlığını artırmak ve akademik başarılarını desteklemek amacıyla hafta içi her gün düzenli kitap okuma etkinliklerine katılıyor.

Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, yürütülen okuma faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklamada, öğrencilerin değişen ders saatlerinde azim ve kararlılıkla kitap okuduklarını belirtti.

“Heybemizi ilim ve irfanla dolduruyoruz” diyen Aksoy, şunları kaydetti: “Bilginin ışığında yol alarak geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz. Okudukça büyüyor, öğrendikçe gelişiyoruz. Her sayfada yeni dünyalar keşfediyor, hayallerimizi bilgiyle inşa ediyoruz. Unutmayalım ki bir kitap bir dünyadır ve her okuduğumuz satır bizi geleceğe bir adım daha yaklaştırır.”

Aksoy, tüm öğrencilere seslenerek, kitapların büyülü dünyasını birlikte keşfetmeye davet etti.