Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 8. sınıf öğrencilerine yönelik moral ve motivasyon kahvaltısı düzenledi.

Şehit Adem Canpolat Ortaokulu’nda gerçekleştirilen program, yoğun geçecek bir dönem ve yaklaşan sınavlar öncesinde öğrencilerin moral ve motivasyon kazanmalarını amaçladı.

Etkinliğe Kadışehri Kaymakamı Neslihan Sönmezoğlu Koralp, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, şube müdürleri ve hayırsever Bayram Deniz katıldı.

Programda hayırsever Bayram Deniz, LGS sınavlarında dereceye girecek öğrencilere çeşitli ödüller verileceğinin sözünü vererek öğrencileri sevindirdi.

Kaymakam Sönmezoğlu Koralp, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, “Sizler büyük bir azim ve kararlılıkla sınavlara hazırlanıyorsunuz; her birinizin başarısını görmek bizler için büyük mutluluk olacak. Kendinize güvenin ve elinizden gelenin en iyisini yapın” ifadelerini kullandı.

Öğrenciler ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleşen kahvaltıda, keyifli ve neşeli anlar yaşandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Aksoy, etkinliğe katılan başta Kaymakam Sönmezoğlu olmak üzere, idareciler, öğretmenler ve hayırsevere teşekkür etti.