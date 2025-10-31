Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, ilçede mesleki eğitim programının uygulanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aksoy, Meslek Lisesinde öğretmeni bulunmayan alanlarda mesleki eğitim almak isteyen öğrencilerin, kayıtlarını Çekerek Mesleki Eğitim Merkezine yaptırabileceklerini duyurdu.

Programa dahil olacak öğrencilerin teorik eğitimlerinin Çekerek’te verileceğini, uygulamalı eğitimlerinin ise Kadışehri’ndeki işletmelerde gerçekleştirileceğini belirten Aksoy, bu düzenlemenin İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu tarafından onaylandığını ifade etti.

Aksoy, mesleki eğitimin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Mesleki eğitim, gençlerimizin iş hayatına daha donanımlı şekilde hazırlanması açısından büyük önem taşıyor. İlçemizde öğretmeni bulunmayan alanlarda öğrencilerimizin eğitimden mahrum kalmaması için bu uygulamayı hayata geçirdik. Öğrencilerimiz hem eğitim alacak hem de işletmelerde uygulama yaparak mesleklerini yerinde öğrenecek.”

Aksoy, mesleki eğitime katılmak isteyen öğrencilerin ve velilerin gerekli başvuruları belirlenen süre içinde yapmaları gerektiğini hatırlatarak, tüm öğrencilere başarılar diledi.