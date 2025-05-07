Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sınavına kısa bir süre kala, Şehit Adem Canpolat Ortaokulu öğrencileri için Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Sınav Kaygısı Azaltma Toplantısı" düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilere kahvaltı ikram edilerek sınav stresiyle başa çıkma ve motivasyon artırma amaçlandı.

Toplantıda, öğretmenler tarafından sınav kaygısının tanımlanması, bu kaygıyla başa çıkma yolları ve sınav günü için öneriler hakkında bilgilendirme yapıldı. Öğrenciler, bireysel kaygılarını paylaşarak yalnız olmadıklarını hissedip, destek aldılar.

Bu süreçte, yapılan kapsamlı deneme sınavları ve Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) ile öğrencilerin akademik gelişimleri yakından takip edildi. Yapılan süreç değerlendirme testleri, öğrencilere ve öğretmenlere sınav süreci hakkında yol gösterici oldu.

Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, fedakâr öğretmenler ve süreci titizlikle yöneten okul idarecilerine teşekkür ederken, tüm öğrencilere LGS’de başarılar diledi.