Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul ve kurum yöneticileri ile birlikte Müdürler Kurulu toplantısı düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy başkanlığında düzenlenen toplantıda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile alakalı bilgiler verildi.

Toplantı hakkında bir açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “2024-2025 eğitim-öğretim yılına dair tüm hazırlıklarımızı tamamlamış olmanın mutluluğu ile zinde bir şekilde dönem açılışımızı yapıyoruz. Günü kurtaran değil, geleceği kuşatan eğitim birlikteliği mottomuz ile yola ilk günkü heyecanla güncellenerek devam ediyoruz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin tüm ülkeye hayırlar getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.