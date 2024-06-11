Şehit Osman Öztürk Anaokulu tarafından yıl sonu etkinliği gerçekleştirildi.

Okul bahçesinde düzenlenen etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, idari personel, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılan stantları tek tek gezen İlçe Müdürü Aksoy, öğrencilerin yapmış olduğu el emeği eserleri inceledi.

Düzenlenen etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür eden Aksoy, “Okul öncesi dönem çocuklarının küçük kas becerilerinin gelişimi ve dikkat sürelerinin artırılmasına yönelik sanat çalışmaları son derece önemlidir. Kesme, yapıştırma, yuvarlama çalışmaları küçük kas becerilerinin gelişimini desteklemekte olup başladıkları etkinlikleri bitirme sabrını göstermeleri dikkat sürelerinin artmasında önemli bir faktördür. Bu amaca yönelik yaptığımız sanat çalışmalarının yer aldığı sergimizde hem öğrencilerimizin bu becerilerini artırmayı hem de velilerimizde okul öncesi eğitim farkındalığı oluşmasını hedeflemiş bulunmaktayız” dedi.