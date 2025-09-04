Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülecek olan destek kapsamında, 2025 yılı için belirlenen miktarda yakacak yardımı ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacak.

Başvurular E-devlet Üzerinden Yapılacak

Yapılan açıklamaya göre, başvurular e-Devlet üzerinden ya da doğrudan vakfa gidilerek gerçekleştirilebilecek. Yardımdan yararlanmak isteyen vatandaşların, en geç 30 Eylül 2025 tarihine kadar müracaat etmeleri gerekiyor.

Ekonomik Zorluk Yaşayan Ailelerin Yükü Hafifleyecek

Kadışehri Kaymakamlığı, söz konusu yardımın özellikle kış aylarında ekonomik zorluk yaşayan ailelerin yükünü hafifletmeyi hedeflediğini vurguladı. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından, hak sahiplerine kömür yardımı teslim edilecek.