Toplantıya İlçe Milli eğitim Müdürü Nuri Aksoy, okul ve kurum müdürleri ile müdür yardımcıları katıldı.

Yeni eğitim ve öğretim yılına dair yapacak etkinliklerin ve uygulayacak yerel projelerin konuşulduğu toplantıda Müdür Aksoy, “Aldığımız kararların ve uygulayacağımız projelerin öğrencilerimizin geleceğini aydınlatmasını temenni ediyorum. Aydınlık yarınlarımız için durmadan yorulmadan çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz” dedi.

PLAKET TAKDİM EDİLDİ

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli olan Şube Müdürü Gökhan Bektaş’a çalışmlarından dolayı plaket takdimi yapıldı.

Değerlendirme toplantısının ardından şube müdürlüğünden ayrılan Yavuhasan İlk ve Ortaokuluna idareci olarak başlayan Gökhan Pektaş'a plaket takdimi gerçekleştirdi.

Aksoy, bu zamana kadar göstermiş olduğu çalışmalardan dolayı Pektaş’a teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.