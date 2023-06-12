Bayram havasında geçen etkinlik sonrasında Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, açıklamada bulundu.

Müdür Aksoy açıklamasında, “Bahar şenliği bir bayramdır, büyük ailenin buluşma günüdür. Özlem giderdiğimiz, dayanışmanın, yardımlaşmanın, destek olmanın en güzel işareti olan, mutluluğun, heyecanın yaşandığı bir gündür. Bugün Yavuhasan Ortaokulunda yapılan bahar şenliği gerçek bir bayram havasında geçmiştir. Öğrencisinden velisine, hayırseverinden misafirine kadar birçok kişinin katıldığı şenlik neşe içerisinde geçmiş ve sona ermiştir. Birlik beraberliğimize katkı sunan böylesi güzel şenliğin hazırlanmasında emekleri olan okul idarecilerimize, öğretmenlerimize ve her zaman bizi yalnız bırakmayan halkımıza çok teşekkür ederim. Biz büyük bir aileyiz” ifadelerini kullandı. Ahmet Ayverdi