Çekerek İlçe Jandarma Komutanlığı 14. Jandarması “Reflektör Tak Görünür Ol” kampanyası kapsamında traktör, biçerdöver ve tarım araçlarına yönelik trafik denetimlerine devam ediyor.

Jandarma ekipleri 66-05 Kadışehri-Sorgun il yolu Kadışehri ilçesi Kabalı köyü yol ayrımında mevsimsel tarım faaliyetlerinin artması nedeniyle olası trafik kazalarını engellemek için sürücüleri uyardı.

İlçe Jandarma Komutanlığından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “25 Temmuz 2024 günü saat 05.00 ile 08.00 arasında Çekerek İlçe Jandarma Komutanlığı 14.Trafik Jandarması tarafından 66-05 Kadışehri-Sorgun İl yolu Kadışehri ilçesi Kabalı köyü yol ayrımında mevsimsel tarım faaliyetlerinin artması nedeniyle olası trafik kazalarını engellemek, görünürlüğü ve farkındalığı arttırmak maksadıyla biçerdöver, traktör ve karayollarında seyreden tarım araçlarına yönelik denetim ve kontrol faaliyeti icra edilmiştir. Trafik denetimi esnasında traktör sürücülerine trafik kazalarında yaralanmalardan korumayı amaçlayan; ROPS (Rollover Protection System) sistemi ile traktörlerin gece/gündüz görünürlüğünü arttıran reflektör, sarı flaşör lamba konularında ve genel trafik kuralları hakkında eğitim verildi. Faaliyet esnasında sürücülere bilgilendirme yapılarak reflektörü bulunmayanlara tarafımızca reflektör hediye edilerek, özelliğini yitirmiş reflektörler yenileri ile değiştirildi” ifadelerine yer verildi.