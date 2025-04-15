Etkinlikte öğrencilerle birlikte kitap okuyan Müdür Aksoy, ardından öğrencilerle kitaplar üzerine değerlendirme yaptı.

“BAŞARI, HER GÜN TEKRARLANAN KÜÇÜK ÇABALARIN TOPLAMIDIR”

Projenin amacı hakkında açıklamalarda bulunan Aksoy, okuma alışkanlığının küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı: “Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Okuyan ve okuduğunu anlayan, bilgiyi ezberleyen değil, bilgiyi işleyen ve üreten genç dimağlar yetiştirmek amacıyla bu projeyi sürdürüyoruz.”

ÖĞRETMENLER ODASINDA MESLEKTAŞLARIYLA BULUŞTU

Ziyaret kapsamında öğretmenler odasında meslektaşlarıyla bir araya gelen Aksoy, eğitim süreçleri hakkında fikir alışverişinde bulundu. Okul idaresine ve öğretmenlere emeklerinden dolayı teşekkür eden Aksoy, “Ziyaretimiz boyunca bizlerle mutluluğu paylaşan tüm idareci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

“KADIŞEHRİ OKUYOR” PROJESİ DEVAM EDECEK

İlçedeki tüm öğrencilere kitap okuma alışkanlığını kazandırmak amacıyla yürütülen “Kadışehri Okuyor” projesi, farklı okullarda devam edecek.