Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ait Yozgat ilinin ve ilçelerinin nüfus verilerini kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, Kadışehri ilçesinin nüfusu 2023 yılında 10 bin 612 olarak belirlendi.

TÜİK’in verilerine göre, Kadışehri ilçesinin nüfusunda son yıllarda dikkat çeken dalgalanmalar yaşandı. 2019 yılında 11 bin 277 olan nüfus, 2020 yılında 10 bin 768'e düşerken, 2021'de 10 bin 491 ve 2022'de ise 10 bin 4 olarak kayıtlara geçti. 2023 yılı itibarıyla ise Kadışehri'nin nüfusu 10 bin 612 olarak güncellendi.

Bu veriler, Kadışehri ilçesinin nüfus dinamiklerindeki değişimlerin yanı sıra yerel demografik trendleri de ortaya koyuyor. İlçenin nüfus yapısındaki bu dalgalanmalar, bölgenin sosyoekonomik koşullarının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.