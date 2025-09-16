Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, Şehit Osman Öztürk Anaokulu ve Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Pansiyonu’nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Aksoy, anaokulunda minik öğrencilerle sohbet ederek okulun neşeli ve canlı ortamını deneyimleme fırsatı buldu. Ziyarette çocukların meraklı soruları ve içten gülüşleri heyete unutulmaz anlar yaşattı.

Aksoy, bu tür ziyaretlerin çocuklarla bağ kurmalarını sağladığını ve eğitim yolculuklarına destek olma amacını güçlendirdiğini vurguladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Aksoy, Şube Müdürleri İsmail Karataş ve Satılmış Şahin ile birlikte Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Pansiyonu’nu ziyaret ederek öğrencilerle akşam etkinliği gerçekleştirdi. Aksoy, “Evlatlarımızın içten sohbetleri ve güler yüzleri bizlere büyük moral oldu. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin yanında olmak her zaman mutluluk veriyor. Onların eğitimine ve gelişimine katkı sunan kıymetli öğretmenlerimize, okul idaremize ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyoruz” dedi.