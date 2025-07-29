Ziyaretlerde Kur’an-ı Kerim okuyan öğrencilerle sohbet eden Aksoy, çocukların istek ve hayallerini dinledi.

Öğrencilere küçük ikramlarda da bulunan Aksoy, samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, “Her biri birer çiçek gibi açan evlatlarımızın gözlerindeki ışıltı bize umut verdi; dualarındaki samimiyet içimizi ısıttı” dedi.

Kur’an’ın nuruyla aydınlanan bu manevi yolculukta çocukların yanında olmaktan onur duyduklarını belirten Aksoy, “Emeği geçen tüm hocalarımıza ve bu güzel atmosferi hazırlayan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim zihin açıklığı, yüreklerine ferahlık versin. Geleceğimiz olan bu güzel çocukların yolu Kur’an ile aydınlansın” ifadelerini kullandı.