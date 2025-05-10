Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, "Okuyorum Anlatıyorum Projesi"nin devam ettiğini belirterek, Yavuhasan Ortaokulu öğrencileriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Aksoy, "Yüreğine dokunamadığın çocuğun aklında yer edinemezsin" diyerek, Yavuhasan Ortaokulu öğrencileriyle keyifli bir kahvaltı sohbeti gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Etkinliğe katılan Kadışehri Kaymakamı Neslihan Sönmezoğlu Koralp, öğrencilerle yakından ilgilenerek onlara moral ve motivasyon sağladı.

Kadışehri Okuyor Projesi kapsamında öğrenciler, okudukları kitapları değerlendirdi. Özellikle sınav sürecindeki öğrencilere moral vermek ve motivasyonlarını artırmak amacıyla samimi bir ortamda sohbetler yapıldı.

Aksoy, etkinlik boyunca öğrencilerin gözlerindeki heyecan ve umut dolu bakışların, geleceğe dair inançlarını bir kez daha pekiştirdiğini belirtti.

Son olarak, öğrencilerin zihinsel ve duyuşsal becerilerinin gelişmesi adına bu projeye destek olan Kadışehri Kaymakam Neslihan Sönmezoğlu Koralp, okul müdürleri, öğretmenler ve geleceğimizin teminatı olan sevgili öğrencilere teşekkür etti.