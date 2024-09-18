Kadışehri ilçesi, zengin tarihi ve kökeni ile tarih meraklılarının ilgisini çekiyor. Kadışehri'nin kökeni ve tarihi hakkında yapılan araştırmalar, ilçenin köklü bir geçmişe sahip olduğunu gösteriyor. Ancak, ilçenin kuruluşuna dair belgeler yetersiz.

İlçenin güneyinde bulunan Tunç Çağı'na ait iki çatal höyük ve tarım arazisinde yer alan bir yassı höyük, bölgenin medeniyet izlerini taşıdığını ortaya koyuyor. Bu höyükler, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 22 Kasım 1995 tarihinde sit alanı ilan edilerek koruma altına alındı.

Kadışehri, 1904 yılında nahiye merkezi olarak tanımlandı. Osmanlı döneminde, Cumhuriyet öncesi dönemde ilçe merkezi olarak faaliyet gösterdi ve önemli bir ilim merkezi olarak kadıların ve alimlerin yetiştirildiği bir yerdi. 1920-1930 yılları arasında bölgede bir medrese bulundu; bu medresenin müderrisi Davut Karadavut, Sivas Kongresi'ne Zile ilçe sınırlarında yer alan Kesikköprü köyünün temsilcisi olarak katıldı.

1921 yılında, Kadışehri "Devecidağı" adıyla ilçe oldu. Ancak, Devecidağı ilçesi Tokat iline bağlandı ve aynı yıl Çekerek ilçesi Devecidağı'na nahiye merkezi olarak dahil edildi. 1922'de Çekerek ilçesine bağlı köylerdeki asayiş sorunları ve askeri kayıplar nedeniyle, Devecidağı ilçesi kaldırıldı ve Hacıköy olarak bilinen eski Çekerek ilçesi, ilçe merkezi haline getirildi. 1926 yılında, Çekerek ilçesinden ilçe merkezliği alınarak tekrar Devecidağı adıyla Kadışehri ilçe merkezi olarak kuruldu.

Kadışehri, bir süre ilçe merkezi olarak hizmet verdi ancak bilinmeyen nedenlerle bu statü, eski adı Köhne olan günümüz Sorgun'a verildi. Kadışehri idari olarak Sorgun ilçesine bağlandı ve nahiye merkezi olarak kaldı. Daha sonra Çekerek ilçe oldu ve Kadışehri de buraya bağlı nahiye olarak hizmet vermeye devam etti.

Cumhuriyet'in ilanından sonra, 1935 yılında Kadışehri'nde bir ilkokul açıldı. 1950 yılında sağlık ocağı ve hayvan pazarı kuruldu, ardından tarım kredi kooperatifi faaliyete geçti. Aynı dönemde Karakol Komutanlığı ve Nüfus Memurluğu da kuruldu.

Kadışehri, 1975 nüfus sayımında artan nüfusuyla 6 Haziran 1976'da belediyelik oldu ve nüfusu 2558 olarak belirlendi. İlçe, 20 Mayıs 1991 tarihinde yayımlanan kanunla tekrar ilçe statüsü kazandı ve günümüzdeki kimliğini kazandı.