Kadışehri Doğalgaza Kavuşuyor

Başkan Kandemir, Sürmeli Gaz tarafından malzeme tedarik sürecinin başlatıldığını ve altyapı çalışmalarının Mayıs ayında başlayacağını açıkladı.

2025 yılı sonunda Kadışehri’nin doğalgazla buluşacağını belirten Kandemir, yatırımla birlikte ilçenin hem ekonomik hem de çevresel açıdan önemli kazanımlar elde edeceğini ifade etti.

Kandemir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Ne söz verdiysek o! Kadışehri ilçemizin en büyük beklentilerinden biri olan doğalgaz müjdesine nihayet kavuştuk. Bu önemli hizmetin ilçemize kazandırılmasında başta Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, TESKOMB Genel Başkanımız ve Yozgat Milletvekilimiz Sayın Abdulkadir Akgül, Yozgat Milletvekilimiz Sayın Süleyman Şahan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

“AK Parti söz verir, yapar” diyen Kandemir, yatırımın Kadışehri ve Yozgat için hayırlı olması temennisinde bulundu.