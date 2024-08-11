Türkiye'nin en tanınmış ve tartışmalı tarihçi ve yazarlarından biri olan Kadir Mısıroğlu, Türk edebiyatı ve tarih anlayışı üzerinde derin izler bırakmış bir isimdir. Peki, Kadir Mısıroğlu kimdir ve ne zaman vefat etmiştir? İşte detaylar...

KADİR MISIROĞLU KİMDİR?

Kadir Mısıroğlu, Türkiye'nin tanınmış tarihçi ve yazarları arasında yer alır. İlk ve orta öğrenimini Akçaabat'ta tamamladıktan sonra, lise eğitimini Trabzon'da tamamladı. 1954 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne giriş yapan Mısıroğlu, burada Necip Fazıl Kısakürek başta olmak üzere birçok önemli dava adamı, alim, tarihçi ve edebiyatçı ile tanışma fırsatı buldu. 1964 yılında kaleme aldığı "Lozan, Zafer mi, Hezimet mi?" isimli kitabıyla büyük ses getirdi ve aynı yıl Sebil Yayınevi'ni kurdu.

12 Eylül darbesinin ardından, Milli Selamet Partisi Merkezi Umumi Heyeti hakkında çıkan tevkif kararından dolayı yurtdışına çıkmak zorunda kalan Mısıroğlu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarıldı. İngiltere'ye iltica eden Mısıroğlu, 11 yıllık gurbet hayatının ardından 1991 yılında Türkiye'ye geri döndü ve tarih alanındaki çalışmalarına devam etti.

Kadir Mısıroğlu, cesur ve kendinden emin konuşmalarıyla tanınır. 5 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul'da tedavi gördüğü Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde hayatını kaybetmiş ve Üsküdar'daki Nasuhi Mehmet Efendi Camii haziresine defnedilmiştir.