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Ünlü oyuncu Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili son bilgiler Jülide Kural tarafından açıklandı.

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Kadir İnanır, akciğerinde görülen hafif enfeksiyon nedeniyle Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'nde tedbir amaçlı yoğun bakımda bulunuyor. Ancak Jülide Kural, Kadir İnanır'ın entübe edilmediğini ve durumunun stabil olduğunu vurguladı.

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25 yıllık hayat arkadaşı, Kadir İnanır'ın güçlü bir karakter olduğunu ve iyileşme sürecinin uzun olabileceğini belirtti. Kural ayrıca, İnanır'ın gündeme dair haberleri yakından takip ettiğini ve yanında olduğunu söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi