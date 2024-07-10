Ünlü oyuncu Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili son bilgiler Jülide Kural tarafından açıklandı.

Kadir İnanır, akciğerinde görülen hafif enfeksiyon nedeniyle Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'nde tedbir amaçlı yoğun bakımda bulunuyor. Ancak Jülide Kural, Kadir İnanır'ın entübe edilmediğini ve durumunun stabil olduğunu vurguladı.

25 yıllık hayat arkadaşı, Kadir İnanır'ın güçlü bir karakter olduğunu ve iyileşme sürecinin uzun olabileceğini belirtti. Kural ayrıca, İnanır'ın gündeme dair haberleri yakından takip ettiğini ve yanında olduğunu söyledi.