Ünlü temizlik programı sunucusu Kadir Ezildi, dün gerçekleşen nişanı sonrası nişanlısı Gamze Türkmen ile gündeme oturdu. Temizlik takıntısı ve sunuculuk yaptığı programlarla tanınan Kadir Ezildi'nin sosyal medya paylaşımları, milyonlarca takipçisinin ilgisini çekti. Kadir Ezildi, nişanlısı Gamze Türkmen ile yaptığı paylaşıma, "Hayatımın her anı Türk sineması tadında. En büyük eksiğim hayatımın başrol oyuncusuydu." notunu düştü.

KADİR EZİLDİ KİMDİR?

Kadir Ezildi, temizlik programlarıyla ün kazanan 28 yaşında bir sunucudur. İstanbul'da annesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan Ezildi, sosyal medyada paylaştığı videolarla popülerlik kazanmış ve geniş kitlelerin sevgisini kazanmıştır.

GAMZE TÜRKMEN KİMDİR?

Gamze Türkmen, Kadir Ezildi'nin nişanlısıdır ve Erzurum'da gerçekleşen nişan sonrası merak konusu olmuştur. Aslen Erzurumlu olan Gamze Türkmen, Güzel Sanatlar Fakültesi mezunudur ve ses sanatçısı Fırat Türkmen'in kardeşidir.

KADİR EZİLDİ KİMİNLE EVLENİYOR?

Temizlik takıntısı ve temizlik programlarıyla tanınan sunucu Kadir Ezildi'den dün müjdeli haber geldi. Evlilik hazırlığı yapan Kadir Ezildi herkesten sakladığı sevgilisi Gamze Türkmen'İ ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı. Ezildi ailesiyle birlikte söz ve nişan için Erzurum'a gitti.

NİŞAN DETAYLARI

Kadir Ezildi, nişanlısı Gamze Türkmen ile dün akşam milyonlarca takipçisinin merakla beklediği bir nişan töreni gerçekleştirdi. Erzurum'da yapılan sade nişan töreninde çiftin mutlu anları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Çiftin nişan töreni 19 Temmuz'da Erzurum'da, Eylül ayında ise İstanbul'da gerçekleştirilecektir.