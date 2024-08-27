Belediye tarafından yapılan çalışmalardan sonra Kadıpınarı Tabiat Parkı Sosyal Tesisi Kafeterya bölümü hizmet vermeye başladı.

Belediye Başkanı Yalçın “Eşsiz bir doğa içerisinde konumlanmış, uzun yıllardır atıl durumda olan tesiste yapmış olduğumuz çevre düzenleme ve bakım onarım çalışmaları sonrasında yeni haline bürünen Kadıpınarı, doğa ile buluşmak ve kaliteli vakit geçirmek isteyen vatandaşlarımızın yeni adresi olacaktır” dedi.

“KISA SÜRE İÇERİSİNDE RESTORAN OLARAK HİZMET VERMEYE BAŞLAYACAK”

Başkan Yalçın, Akdağmadeni Belediyesi güvencesiyle ilk etapta çay bahçesi formatıyla hizmet verecek tesisimiz kısa süre içerisinde zengin menüsüyle restoran olarak da çalışmaya başlayacağını söyledi.

Akdağmadeni’nin simgesi Kadıpınarı Tabiat Parkı’nı tekrardan hayata döndürmek için kapsamlı çalışmalar yapıldığını ifade eden Başkan Nezih Yalçın “Kadıpınarı'nı daha kullanılabilir ve işlevsel hale getirmek amacıyla ilk işimiz, Tabiat Parkı yapıldığı günden itibaren atıl durumda olan çürük raporu verilen inşaat halinde kalarak tamamlanamayan görüntü kirliliği ve tehlike arz eden yapıyı alandan kaldırmak oldu. Ortaya çıkan alana da vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte piknik yapabileceği bir projeyi tamamladık. Daha sonra ana bina önünde bulunan teras kısmını genişleterek ilçemizin güzel manzarasının rahatlıkla izleneceği ve geniş alanıyla çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek bir seyir terası inşa ettik. Ayrıca tesis önünde bulunan otopark alanını yeniden düzenledik” dedi.

“KADIPINARI’NI GÜZELLEŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Kadıpınarı Tabiat parkını canlandırmak ve yaşayan bir tesis haline getirmek için etap etap çalışmaların devam ettiğini ifade eden Başkan Yalçın, “Bugün itibariyle kafeterya bölümümüz hizmet vermeye başladı. Kısa süre içerisinde tesisimiz restoran olarak da çalışmaya başlayacaktır. Bir sonraki çalışmamız ise dar ve bozuk olan yolları düzenlemek, piknik alanlarını geliştirmek olacaktır” ifadelerini kullandı.