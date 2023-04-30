Kapı kapı, ev ev hemşerilerimizle hep bir araya geldiklerini belirten Başkan Nur Erdem,Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını iletiyoruz dedi.

Başkan Nur Erdem ziyaretle alakalı yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız gücümü kadınlardan alıyorum diyerek bize aslında büyük bir yük yüklemiştir biz de bu yükün gereği olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. İlçemizin hemşehrilerimizin daha nitelikli hizmetlere kavuşması gelişmesi ve ilerlemesi için Doğrusu Ak Parti diyoruz hemşehrilerimizden destek bekliyoruz” şeklinde açıklamalarda bulundu. Alpaslan Demir