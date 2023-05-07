Sorgun’da Cumhur İttifakını oluşturan AK Parti ve MHP'li kadınlar esnaf ve mahalle ziyaretlerini artırdı. İlçe pazarını ve bazı kurumları da ziyaret eden kadınlar, ziyaretlerin artarak devam edeceğini söylediler.

Seçim tarihinden bu güne kadar bütün siyasi partilerde hareketlilik gözlenirken, Cumhur ittifakı da yoğun bir çalışma içine girdi. Ak Parti Kadın Kolları Başkanlığı öncülüğünde bir araya gelen partili kadınlar, sırasıyla, mahalleleri gezerek Cumhur İttifakına oy istiyor. Bu ziyaretlerin seçime kadar sıklıkla devam edeceğini belirten Cumhur İttifakı ekibi özellikle mahallelerde ev ziyaretleri yaparak vatandaşlarla sohbet etti.

Ziyaretlerinin devam edeceğini anlatan Cumhur İttifakı kadınları "Sorgun’a bağlı kırsal mahallerimizde de ziyaretler yapıyoruz. Özellikle yaşlılarımızın gönüllerini almaya çalışıyoruz. Cumhur ittifakının birliğini ve beraberliğini ilçemizde en iyi şekilde temsil ederek sürdüreceğiz. Ziyaretlerimiz devam edecek" dediler. Haber Merkezi